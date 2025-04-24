Vezirköprü'de yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yöresel Halk Oyunları etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, açılışta yaptığı konuşmada, "Ne mutlu burada böyle bir kalabalık görmek. Çocuklarımızın emeklerini bu yoğun ilgi ile taçlandırmış olduk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tekrar kutlu olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

Etkinlikte, Zeki Cevher Ortaokulu, Mustafa Tunç Ortaokulu, Mehmet Paşa Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Mirza Çalışkan Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları sahnelendi.

Gösterilerin ardından konuşan Kaymakam Özgür Kaya, "Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Gazi Meclisi'ni kurduktan 4 yıl sonra tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bir bayramı kutluyoruz. Programda emeği geçen öğretmenlerimize, idarecilerimize, kıymetli evlatlarımıza ve onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.