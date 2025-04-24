Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 bin 127 uyuşturucu hap, 287 gram esrar, 182,98 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve 60 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

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