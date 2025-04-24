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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:33
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 bin 127 uyuşturucu hap, 287 gram esrar, 182,98 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve 60 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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