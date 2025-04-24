GÜNCELLEME - Samsun'da daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç, aynı okulda öğretmeni darbetti

M.F.C'nin geçen yıl söz konusu lisede bir yıl eğitim gördükten sonra okulu bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Mert, M.F.C. (17) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada taraflar arasında tartışma yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okulun öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, lisede daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç, aynı okulda öğretmeni darbetti.

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