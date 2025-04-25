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        Samsun'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:09
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        Samsun'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği değerlendirilen şüphelileri tespit etti.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçidi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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