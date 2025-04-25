Samsun'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan 6 zanlı yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçidi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği değerlendirilen şüphelileri tespit etti.

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