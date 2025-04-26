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        AK Partili Karaaslan depremzede çocuklar yararına düzenlenen şenliği ziyaret etti

        AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki afetzede çocuklar yararına düzenlenen alışveriş şenliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:22
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        AK Partili Karaaslan depremzede çocuklar yararına düzenlenen şenliği ziyaret etti
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        AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki afetzede çocuklar yararına düzenlenen alışveriş şenliğini ziyaret etti.

        Karaaslan, Mutluluğun Kanatları Derneğince Samsun Yelken Kulübü'nde düzenlenen Bahar Şenliği'nde stant açan firmaları tek tek gezdi.

        Firma sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, Türkiye'nin 2 yıl önce "asrın felaketi" diye anılan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadığını hatırlattı.

        Binlerce insanın depremlerde hayatını kaybettiğini dile getiren Karaaslan, "6 Şubat depremlerinin ne yazık ki hem bizden aldığı canları hem de neden olduğu o büyük felaketi düşündüğümüzde gerçekten asrın değil belki de asırların büyük felaketi olarak adlandırmak mümkün. Fakat o gün aynı zamanda asrın birlikteliğini, asrın beraberliğini de yaşadık ülke olarak, millet olarak, kenetlendik birbirimize ve bu yaraları devletimizde el ele vererek sarmaya başladık. O günden bugüne kadar hakikaten çok şey değişti. Şehirlerimiz yeniden yapılanmaya başladı. Yeni şehirler oluşturduk. Özellikle büyük felaketi yaşayan 11 ilimizde ama hiçbir zaman unutmadık. Depremi unutmadık. 11 şehrimizi ve orada yaşayan vatandaşlarımızı unutmadık." dedi.

        Karaaslan, "Samsun'da depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen o birliği, beraberliği taze tutmak isteyen Samsunlu hemşerilerimin burada çok güzel bir organizasyonda bir arada olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

        Çiğdem Karaaslan şöyle devam etti:

        "Mutluluğun Kanatları Derneğinin organizasyonuyla birlikte Samsun'da düzenlenen bu bahar şenliği, alışveriş festivali hem Samsunluları bir araya getirmek konusunda çok önemli bir organizasyon olduğu kadar aynı zamanda amacı itibarıyla da bence çok dikkati çekici. Buradan inşallah toplanan gelirler Hatay'daki çocuklarımıza gidecek ve bu yönüyle gerçekten yürekleri ısıtan Samsun şehri ile Hatay arasındaki bağlar zaten 11 şehrimizde kurulan bağlar o günlerden bugünlere kadar taşınmıştı. O gün hepimiz tüm bir millet olarak sahadaydık. Önce çadırlar kuruldu, acil yardımlar iletildi. Sonra konteyner kentler oluştu, hızla binalar yükselmeye başladı."

        Karaaslan, bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini belirterek "Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yükselen şehirleri, artık orada oturan konutlarına yerleşmiş vatandaşlarımızı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadım. Bugün de burada çok değerli dernek yöneticileri, vatandaşlarımız, esnaflarımız, 'Ben de varım' diyen herkesin bir arada olduğunu görmek de hakikaten bizler için çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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