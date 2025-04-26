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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesinin prömiyerini yaptı

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 22:33 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:50
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesinin prömiyerini yaptı
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi sanatseverlerle buluşturdu.

        Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesince yapılan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

        Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınan eserin dekorunu Savaş Camgöz, kostümlerini Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

        Teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 80 kişinin yer aldığı iki perdelik eserin prömiyeri, sanatseverlerden ilgi gördü.

        "Piri Reis" balesi, 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

        - Piri Reis

        Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

        15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

        Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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