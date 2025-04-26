Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, sahte kredi kartı üretme ve satma suçlarından 6 ayrı yakalama kararı ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 60 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlüyü belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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