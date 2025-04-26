Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, sahte kredi kartı üretme ve satma suçlarından 6 ayrı yakalama kararı ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 60 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlüyü belirlenen adreste yakaladı.

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