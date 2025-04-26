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        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 23:04 Güncelleme: 26.04.2025 - 23:04
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        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, sahte kredi kartı üretme ve satma suçlarından 6 ayrı yakalama kararı ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 60 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlüyü belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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