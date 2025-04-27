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        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:44
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Irak uyruklu Türkmen Elyas Nasır'ın (19) kullandığı 55 APZ 799 plakalı motosiklet, Kızılırmak Sedde Yolu Ada mevkisinde U.S. (29) yönetimindeki 55 AEL 682 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ekiplerince, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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