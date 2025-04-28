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        Samsun'da öğretmene yapılan saldırı kınandı

        Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan bir öğretmenin saldırıya uğraması Türk Eğitim-Sen üyeleri tarafından kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:16
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        Samsun'da öğretmene yapılan saldırı kınandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan bir öğretmenin saldırıya uğraması Türk Eğitim-Sen üyeleri tarafından kınandı.

        Okul önünde toplanan sendika üyeleri adına konuşan Türk Eğitim-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Güngören Bağ, saldırıya uğrayan öğretmen Umut Deniz'e ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Eğitimde şiddetin önlenmesi için etkili ve caydırıcı tedbirler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bağ, eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmalarının yasal koruma altına alınmasının, Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

        Bağ, Milli Eğitim Bakanlığının kamu ve özel ayrımı yapmadan eğitimde şiddete karşı özel bir politika geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, "Öğretmenlere verdiğimiz değer, çocuklarımızın geleceğine verdiğimiz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir." diye konuştu.

        Olay sırasında okulda nöbetçi olan Sağlık Hizmetleri Bölüm Şefi Umut Deniz de okul duvarından atlayarak içeri giren öğrencileri dışarı çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerin söylediğine göre, içeri girenlerden biri elindeki taşla benim kaşımın üstüne vurdu. Ardından diğer nöbetçi öğretmen Hasan Koçak ile birlikte bu öğrencileri okul dışına çıkardık. Ancak dışarıda iki kişi, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda bıçakla öğrencilerimize saldırmaya kalkıştı. Nöbetçi öğretmen arkadaşım, bıçağın üzerine atlayarak, olası bir faciayı önledi." "dedi.

        Saldırganlardan birinin daha önce de başka bir öğrenciye bıçakla saldırdığı ve kısa süre sonra serbest bırakıldığı bilgisini paylaşan Deniz, "Bu çocuk daha önce de okulumuzda bir öğrencinin burnunu kırmış, iki öğrencimizi tehdit etmişti. Dışarıda olması, bu kadar rahat bir şekilde tekrar okula gelmesi düşündürücü. Hangi öğrenci için geldiler bilmiyoruz. Belki de biz bir faciayı önledik, farkında olmadan." ifadelerini kullandı.

        Kentte 24 Nisan'da, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okulun öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz'e (52) bildirmiş, öğretmen de M.F.C. (17) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalışmıştı. M.F.C'nin öğretmeni darbedip A.E.K. ile kaçması sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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