Samsun'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y'nin (40) ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, havalandırma sistemi, iklimlendirme düzeneği, 355 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Y, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.