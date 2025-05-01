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        Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:34
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        Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

        Samsun'da 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından yürüyüş ve miting gerçekleştirildi.

        İlkadım ilçesinde toplanan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri üyeleri, taşıdıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar çeşitli sloganlar atarak yürüdü.

        1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Uğurcan Albak, işçilere esnek ve güvencesiz çalışma yöntemlerinin dayatıldığını öne sürerek, "Bu ülkenin zenginlikleri, üretenleri biziz. Fabrikaların, şantiyelerin, hastanelerin, okulların yönetimi ve kamu hizmetlerini ayakta tutanlar biziz." dedi.

        Konuşmanın ardından katılımcılar, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

        - Çorum

        Çorum'da, Türk-İş, KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Pir Baba Parkı'nda toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyıp slogan atarak Gazi Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

        İl Emniyet Müdürlüğünce yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri alındı.

        Etkinlikte Emekli-Sen Çorum İl Başkanı Hikmet Aydın, Toleyis Sendikası İl Başkanı Nihat Tekin, KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, konuşma yaparak işçilerin sorun ve taleplerini iletti.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da alana gelerek katılımcıların bayramını tebrik etti.

        Etkinlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, kutlamaya katılanlarla halay çekti.

        - Sinop

        Sinop'ta çeşitli sendikalar tarafından organize edilen kutlama programı çerçevesinde sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katımıyla yürüyüş düzenlendi.

        Eski otogar mevkisinde bir araya gelen grup, Bülent Ecevit Caddesi üzerinden taşıdıkları Türk bayrakları, döviz ve pankartla Uğur Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Musa Uzun tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konuşma yapıldı.

        Kutlama, yerel sanatçılarca gerçekleştirilen konserin ardından sona erdi.

        -Tokat

        Tokat'ta KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyıp slogan atarak Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        İl Emniyet Müdürlüğünce yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri alındı.

        Kutlamaya katılanlar halay çekti.

        - Çankırı

        Çankırı Kucaklama Taşı'nda toplanan sendika üyeleri, ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

        Burada düzenlenen programda konuşan Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        İşçi ve emekçilerin öneminden bahseden Topçu, işçilerin birlikte daha güçlü olduğunu ifade etti.

        Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

        - Amasya

        ​​​​​​​Amasya Künç Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, sloganlar atarak Pirinççi Caddesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

        Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

        Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Amasya Şube Başkanı Satılmış Ayan da burada konuşma yaptı.

        - Kastamonu

        Kastamonu Cumhuriyet Meydanı ile Türkiye Yol-İş Sendikası 1 ve 2 Nolu Şubesi'nde bir araya gelen işçi sendikaları, kutlama yaptı.

        Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, "Ben işçi arkadaşlarımın, emekçi arkadaşlarımın, memurların, gençlerin, kadınların, sevgili çocukların 1 Mayıs Emek Mücadele ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyorum. Hoş geldiniz sefa getirdiniz." dedi.

        Türkiye Yol-İş Sendikası'nda yapılan kutlamada, 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çelik ve 2 Nolu Şube Başkanı Sadık Düzgün, yaptıkları konuşmada işçilerin bayramını kutladı.

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