Havza'da "Samsun Ekmek" satış noktası açıldı

Büfeden ekmek alan vatandaşlar ise SBB Başkanı Doğan’a teşekkür ederek uygun fiyattan ekmek alma imkanına kavuştuklarından ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler.

Satış noktasının saat 08.30 ile 17.30 arasında haftanın 6 günü açık olacağı, pazar günleri ise kapalı bulunacağı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından ekonomik fiyatlarla kaliteli ekmek sunma amacıyla hizmet veren “Samsun Ekmek” Havza’da da faaliyete geçti.

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