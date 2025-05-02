Havza'da "Samsun Ekmek" satış noktası açıldı
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından ekonomik fiyatlarla kaliteli ekmek sunma amacıyla hizmet veren "Samsun Ekmek" Havza'da da faaliyete geçti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından ekonomik fiyatlarla kaliteli ekmek sunma amacıyla hizmet veren “Samsun Ekmek” Havza’da da faaliyete geçti.
TCDD Garı yanında hizmet vermeye başlayan "Samsun Ekmek" büfesinde 200 gram susamlı, normal ve kepekli ekmek 9 liradan satışa sunulmakta.
Satış noktasının saat 08.30 ile 17.30 arasında haftanın 6 günü açık olacağı, pazar günleri ise kapalı bulunacağı bildirildi.
Büfeden ekmek alan vatandaşlar ise SBB Başkanı Doğan’a teşekkür ederek uygun fiyattan ekmek alma imkanına kavuştuklarından ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler.
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