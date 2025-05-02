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        Havza'da "Samsun Ekmek" satış noktası açıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından ekonomik fiyatlarla kaliteli ekmek sunma amacıyla hizmet veren "Samsun Ekmek" Havza'da da faaliyete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:01
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        Havza'da "Samsun Ekmek" satış noktası açıldı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından ekonomik fiyatlarla kaliteli ekmek sunma amacıyla hizmet veren “Samsun Ekmek” Havza’da da faaliyete geçti.

        TCDD Garı yanında hizmet vermeye başlayan "Samsun Ekmek" büfesinde 200 gram susamlı, normal ve kepekli ekmek 9 liradan satışa sunulmakta.

        Satış noktasının saat 08.30 ile 17.30 arasında haftanın 6 günü açık olacağı, pazar günleri ise kapalı bulunacağı bildirildi.

        Büfeden ekmek alan vatandaşlar ise SBB Başkanı Doğan’a teşekkür ederek uygun fiyattan ekmek alma imkanına kavuştuklarından ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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