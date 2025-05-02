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        Samsun'da somon balığı vatandaşların tercihi oldu

        Samsun'da, vatandaşlar, lezzeti ve besleyici özelliğinin yanı sıra fiyatının da uygun olması nedeniyle somon balığını tercih ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:48
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        Samsun'da somon balığı vatandaşların tercihi oldu
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        Samsun'da, vatandaşlar, lezzeti ve besleyici özelliğinin yanı sıra fiyatının da uygun olması nedeniyle somon balığını tercih ediyor.

        İlkadım ilçesindeki tezgâhlarda yerini alan somon balığının kilosu 150 lidadan satılıyor.

        Balıkçı Onurcan Köse, somon balığının fiyatı, lezzeti ve besin değeri dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kılçıksız oluşunun da tercih edilmesinde etkili olduğunu söyledi.

        Köse, “Tezgahlarımızda, somon, levrek ve alabalık var. Somonun ve alabalığın kilosu 150 lira, levrek ise 400 lira. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbunya da var. Mezgit 300, barbunya 400, istavritin kilosu ise 150 liradan satılıyor. Şu an OMEGA oranı en yüksek balık somon olduğu için vatandaş ona rağbet gösteriyor. Fiyat olarak da uygun, neredeyse tavuk fiyatına somon satıyoruz. Şu an en fazla satılan balık somon balığı.” dedi.

        Somon balığının Yakakent ve Perşembe’den geldiğini aktaran Köse, “Güzel bir balık, kılçıksız oluşu müşteriyi cezbediyor. OMEGA yüksekliği nedeniyle vatandaş çocuğuna da yedirmek amacıyla en çok somon balığı alıyor.” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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