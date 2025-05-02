Samsun'da "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" hizmete açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, çocuklarda trafik bilincini artırmak amacıyla yapılan "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" törenle açıldı.

Bafra Belediyesince, geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerini yetiştirmek amacıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışında konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, "Trafik bilinci toplumsal bir sorumluluktur. Çocuklarımız burada alacakları eğitimle kurallara uymanın önemini kavrayacaklar. Bu güzel eseri ilçemize kazandıran belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor, parkımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise "Çocuklarımızın geleceği için önemli bir yatırım olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada çocuklarımız küçük yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olacaklar. Parkımız tüm çocuklarımızın erişimine uygun tasarlandı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.