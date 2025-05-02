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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:44 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:50
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun’da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, A.G. (75) ve İ.G'nin (47) bulunduğu aracı durdurdu.

        Araçtaki aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 515 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.G. ve İ.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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