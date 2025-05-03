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        Samsun'da ürettikleri tohum ve fideleri 5 ülkeye ihraç ediyorlar

        EMRE DİLEK - Samsun'un Bafra ilçesindeki Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fide ve tohum üretim tesisi, artan kapasitesiyle 5 ülkeye ihracat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:13
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        Samsun'da ürettikleri tohum ve fideleri 5 ülkeye ihraç ediyorlar
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        EMRE DİLEK - Samsun'un Bafra ilçesindeki Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fide ve tohum üretim tesisi, artan kapasitesiyle 5 ülkeye ihracat yapıyor.

        Sera OSB'de toplam 288 dekar arazide faaliyet yürüten Japon firması, ürünleriyle hem yerel çiftçiye destek oluyor hem de ihracat hedeflerini artırarak bölgenin tarımsal potansiyeline katkı sunuyor.

        İşletme yöneticisi ve ziraat mühendisi Vedat Ergut Dönmez, AA muhabirine, fide ve tohum üretimiyle ilgili bilgi verdi.

        Dönmez, "2024 yılının ilk döneminde 4 milyon aşılı fide üretirken, bu yıl yaklaşık 6,5 milyon aşılı fide ürettik. İkinci dönem kışlık üretiminde ise geçen yıl 1 milyon olan aşılı fide üretimimizi, bu yıl 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        İhracat oranlarını yükselterek uluslararası tohum ve fide pazarındaki paylarını artırmak istediklerini dile getiren Dönmez, "Kasım ve aralık aylarında domates, kavun ve karpuz tohumu ihracatı yapacağız. Hindistan, Meksika, İspanya, İtalya ve Amerika'ya tohum üretiyoruz. Bu sayede ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Yaklaşık 600 kilogram karpuz tohumu, 50 kilogram domates tohumu ve 50 kilogram kavun tohumu üretmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Tesiste 95 kadın istihdam ediliyor

        Aşılama sorumlusu ziraat mühendisi Ebru Acar, fide üretim tesisinde 95'i kadın 180 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

        Fide üretim sürecini anlatan Acar, şunları kaydetti:

        "Örneğin aşılı karpuz fidesi yapıldıktan sonra adaptasyon odalarına gönderiliyor. Adaptasyon odalarında belirli bir süre kaldıktan sonra seralara çıkarılıyor. Seralarda da belirli bir süre geçtikten sonra sevkiyat aşamasına geçiliyor. Diğer günlerde de kavun, patlıcan, salatalık veya domates aşılaması yapılıyor. Bu işlem her gün burada gerçekleştiriliyor. Tüm işlemlerde fidede yaralanma olup olmadığı kontrol ediliyor ve yaralanma varsa adaptasyon odalarında nemli ortamda bırakılarak iyileşmesi sağlanıyor."

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de tesisin Sera OSB'de 7 yıl önce kurulduğunu belirtti.

        Tesiste, Bafra Ovası'nda hasadı yapılan tüm ürünlerin fidelerinin yetiştirildiğini aktaran Tosuner, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Karadeniz Bölgesi'nde bu tür işletmelerin olması büyük avantaj. Bölgemiz adına bu işletmelerin kurulması biz çiftçiler için önemli bir fırsat. 2025 yılında yaklaşık 120 bin dekar alana yazlık sebze ve meyve ekimi yapılacak. Bu ekimlerin içinde kavun, karpuz ve biber çeşitleri bulunuyor. İyi bir hasatla hem tüketicinin hem de üreticinin kazanmasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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