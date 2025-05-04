Samsun'da "Atom Karınca" çocuk tiyatrosu sahnelendi

Samsun'un Bafra ilçesinde çocuklara özel "Atom Karınca" çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Bafra Belediyesince çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Belediye Kültür Merkezi'nde "Atom Karınca" isimli çocuk tiyatrosu miniklerle buluştu.

Tiyatro gösterimi, çocuklara yönelik olarak sağlıklı yaşam ve yardımlaşma temalarını içeren eğitici içerikler sunarken, aynı zamanda eğlenceli bir deneyim yaşattı.

Renkli kostümler ve sahne tasarımıyla iki seanstan oluşan gösteri minik seyircilerin beğenisini topladı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine destek olduğunu belirtti.