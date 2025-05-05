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        Bafra'da depoda çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:38
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        Bafra'da depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Altınkaya Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta Şenol E'ye ait bir evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında depoda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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