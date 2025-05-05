Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su papatyalarıyla mayısta ziyaretçilerini bekliyor

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki zemini suyla kaplı Galeriç Ormanları, su papatyalarıyla mayıs ayında ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su papatyalarıyla mayısta ziyaretçilerini bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki zemini suyla kaplı Galeriç Ormanları, su papatyalarıyla mayıs ayında ziyaretçilerini bekliyor.

        19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler beldesindeki Galeriç Subasar Ormanları, zehirli oldukları için "zehirli güzellik" olarak da bilinen su düğün çiçekleri ya da yöredeki adıyla su papatyalarının nisanda açmasıyla masalsı bir güzelliğe büründü.

        Mayıs ayı boyunca Galeriç Ormanları'nı ziyaret edenler orman tabanındaki suyun içinde açan çiçeklerin oluşturduğu güzelliği görme fırsatı bulabilecek.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Galeriç Subasar Ormanları'nın 90 farklı ötücü kuş türüne de ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Bu türlerin 40'ının ormanda kuluçkaya yattığını belirlediklerini aktaran Yılmaz, "Toprakla buluşan eriyen kar sularının ve bahar yağmurlarının Karadeniz'e ulaşmadan önce oluşturduğu o muhteşem manzara, doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçiler için adeta bir görsel şölen sunuyor. Bu özgün ekosistemde baskın ağaç türümüz olan dişbudaklar, yılın büyük bir bölümünü sular altında geçirerek onlara 'yüzen ağaçlar' yakıştırmasını yapmamıza neden oluyor. Baharın canlılığıyla birlikte suların yüzeyini süsleyen su papatyaları ise alana bambaşka bir estetik katıyor. " dedi.

        Yılmaz, deltayı ziyaret edenlere Samsun Büyükşehir Belediyesinin otobüs, akülü araç ve bisikletlerle hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?

        Benzer Haberler

        Samsun'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı
        Samsun'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Bafra'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        Bafra'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da 3 taraftarın gözaltına alındığı maç 0-0 sona erdi
        Samsun'da 3 taraftarın gözaltına alındığı maç 0-0 sona erdi
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da devrilen otomobilde emniyet kemeri takılı olan çift yara almadan...
        Samsun'da devrilen otomobilde emniyet kemeri takılı olan çift yara almadan...