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        Samsun'da, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:56
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        Samsun'da, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 187 bin 500 lira adli para cezası bulunan hükümlü A.G'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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