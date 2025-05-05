Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Emniyet Müdürü Arıbaş'tan motosikletli şahin kursuna denetim

        Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'tan motosikletli şahin kursuna denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Emniyet Müdürü Arıbaş'tan motosikletli şahin kursuna denetim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş’tan motosikletli şahin kursuna denetim gerçekleştirildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde devam eden Motosikletli Polis Timleri eğitim kursunu yerinde denetleyerek kursiyerlerle bir araya geldi.

        Kursta, verilen teorik ve pratik eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Arıbaş, motosikletli timlerin trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

        Karayolu Trafik Haftası olması nedeniyle, trafik güvenliği konusundaki farkındalığın daha da artırılması gerektiğini belirten Arıbaş, "Trafikte görünürlüğü ve hareket kabiliyeti yüksek motosikletli ekiplerimiz, trafik denetimlerinde etkin görev alacak. Bu kursu başarıyla tamamlayan personelimizle sahada daha güçlü olacağız." dedi.

        Kurs kapsamında motosiklet hakimiyeti, güvenli sürüş teknikleri ve görev esnasında karşılaşılabilecek olası durumlara yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Havza'da nikah için 05.05.2025 yoğunluğu
        Havza'da nikah için 05.05.2025 yoğunluğu
        Samsun'da özel bir tarihte evlenmek isteyen çiftler 5.5.2025 yoğunluğu oluş...
        Samsun'da özel bir tarihte evlenmek isteyen çiftler 5.5.2025 yoğunluğu oluş...
        Havza'da festival komitesinin ilk toplantısı yapıldı
        Havza'da festival komitesinin ilk toplantısı yapıldı
        Heyelanda 2 kızıyla birlikte hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: Adalet...
        Heyelanda 2 kızıyla birlikte hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: Adalet...
        Havza Devlet Hastanesinde el hijyeni standı açıldı
        Havza Devlet Hastanesinde el hijyeni standı açıldı