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        Ezan okuma yarışması birincisi Emir Kayra'nın hayali Ayasofya'da görev yapmak

        VEYSEL ALTUN - "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke, gelecekte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde müezzin olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:20
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        Ezan okuma yarışması birincisi Emir Kayra'nın hayali Ayasofya'da görev yapmak
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        VEYSEL ALTUN - "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke, gelecekte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde müezzin olmayı hedefliyor.

        6. sınıf öğrencisi Emir Kayra Eke, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında 24 Nisan'da düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"na, babası Ulugazi Camisi imamı Recep Eke ile hazırlandı.

        Okulda aldığı teorik eğitimi babasıyla evde yaptığı çalışmalarla pekiştiren Emir Kayra, yarışmaya hazırlanırken, 2021'de Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan ve şimdi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde müezzinlik yapan Selman Kızmaz'dan da uzaktan destek aldı.

        Yarışmada ortaokullar kategorisinde Türkiye birincisi olan Emir Kayra'nın hayallerini, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi süslüyor.

        - Ramazanda okulunda her öğlen ezan okudu

        Emir Kayra Eke, AA muhabirine, yarışmaya babasıyla 7 ay boyunca çalıştıklarını söyledi.

        Çalışmalarını aksatmadığını belirten Eke, "Azimle çalıştık. Hiçbir zaman 'Bu akşam da yatalım çalışmayalım.' demedik. İlk önce okulumda, sonra ilimde, sonra bölgemde, sonra da Türkiye'de birinci olmak beni çok mutlu etti. Her gün en az bir ezan okumaya çalıştım. Her gün babamın tavsiyeleriyle beraber ezanıma yeni makamlar ve yeni nameler ekledim. Bu şekilde Türkiye birincisi oldum." ifadelerini kullandı.

        Arkadaşlarının, yarışmada birinci olmasından mutluluk duyduğunu anlatan Eke, "Okulumuzun ses sistemini kullanarak, iç ve dış ses olarak her gün ramazan boyunca öğle ezanlarını okudum. Ayasofya'nın müezzini sevgili hocam Selman Kızmaz da bana uzaktan destek oldu. Onun sayesinde moralim ve motivasyonum arttı. Ayasofya'da müezzin olmak, Türkiye'nin sembolik camilerinden birinde bir hoca olmak demek. Bu da benim için çok güzel bir şey. Eğer Ayasofya'da müezzin olabilirsem Selman Kızmaz hocamla beraber çalışmayı düşünüyorum." dedi.

        Okul Müdür Vekili Fatih Şimşek de "Öğrencimizin yetişmesinde emeği olan öğretmenlerimizden ve din görevlisi babası Recep hocamızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

        - "Emir Kayra'mızın böyle bir hedefinin olması bizim için çok güzel bir duygu"

        Kayra'nın babası imam Recep Eke ise her akşam Kayra ile evde pratik yaptıklarını, Türkiye finalinde güçlü rakipleri olacağından her makamla ilgili birer ilahi çalıştıklarını dile getirdi.

        Eke, şunları kaydetti:

        "Hicaz makamı yaptı, hüseyni makamı var, saba makamı yine, Türkiye finalinde icra ettiği ezanda üç tane makam geçiyor. İcra ettiği her makamla ilgili mutlaka ilahiler çalıştık çünkü o saba duygusunu güçlendirmek, hicaz duygusunu güçlendirmek için sıkı bir çalışmayla hazırlandık. Profesyonel bir jüri üyesi var, onların huzurunda daha güzel bir icra ortaya koyabilmesi için mümkün mertebe gayret etmeye çalıştık. Bizim milletimize, Türk milletine küçük düşünmek yakışmaz. O büyüttüğümüz hedeflerimize gitmek için de gayret etmemiz gerekiyor. Emir Kayra'mız da tabii bu başarısıyla bizi gururlandırdı, okulunu gururlandırdı."

        Oğlunun Ayasofya'da görev yapma hayalini gerçekleştirmesi için her zaman yanında olacağını vurgulayan Eke, "Ayasofya sadece bir cami değildir, 86 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmuş, insanların şu anda içerisinde huzur içinde ibadet ettiği sembolik de anlamı olan bir camidir. Emir Kayra'mızın böyle bir hedefinin, hevesinin olması bizim için çok güzel bir duygudur. Rabb'imiz bütün evlatlarımızı bu hedeflerine ulaşmada muvaffak eylesin diye dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Mardin'de düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"na Emir Kayra ile beraber giden Arapça öğretmeni Muhammet Enes Aydın, Türkiye genelinden yoğun katılım olan yarışmada heyecan yaşadıklarını söyledi.

        Aydın, "Öğrencimiz Kayra, sağ olsun bize bu heyecanı en doruk şekliyle yaşattı çünkü Türkiye finalinde birinci olduk. Kendisini tebrik ediyoruz. Ayasofya'da müezzin, imam olma hayalini de gerçekleştirmesi için inşallah bizler de onun için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ümit Aydın, yarışmaya okulu temsilen Emir Kayra Eke'yi gönderdiklerini dile getirdi.

        Emir Kayra'nın danışman öğretmeni Aydın, "Üstün başarısından dolayı tebrik ediyoruz, bizleri gururlandırdı. Rabb'im ömrünün kalanını başarılarla dolu bir şekilde geçirmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

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