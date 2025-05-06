Ezan okuma yarışması birincisi Emir Kayra'nın hayali Ayasofya'da görev yapmak

VEYSEL ALTUN - "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke, gelecekte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde müezzin olmayı hedefliyor.

6. sınıf öğrencisi Emir Kayra Eke, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında 24 Nisan'da düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"na, babası Ulugazi Camisi imamı Recep Eke ile hazırlandı.

Okulda aldığı teorik eğitimi babasıyla evde yaptığı çalışmalarla pekiştiren Emir Kayra, yarışmaya hazırlanırken, 2021'de Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan ve şimdi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde müezzinlik yapan Selman Kızmaz'dan da uzaktan destek aldı.

Yarışmada ortaokullar kategorisinde Türkiye birincisi olan Emir Kayra'nın hayallerini, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi süslüyor.

- Ramazanda okulunda her öğlen ezan okudu

Emir Kayra Eke, AA muhabirine, yarışmaya babasıyla 7 ay boyunca çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalarını aksatmadığını belirten Eke, "Azimle çalıştık. Hiçbir zaman 'Bu akşam da yatalım çalışmayalım.' demedik. İlk önce okulumda, sonra ilimde, sonra bölgemde, sonra da Türkiye'de birinci olmak beni çok mutlu etti. Her gün en az bir ezan okumaya çalıştım. Her gün babamın tavsiyeleriyle beraber ezanıma yeni makamlar ve yeni nameler ekledim. Bu şekilde Türkiye birincisi oldum." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarının, yarışmada birinci olmasından mutluluk duyduğunu anlatan Eke, "Okulumuzun ses sistemini kullanarak, iç ve dış ses olarak her gün ramazan boyunca öğle ezanlarını okudum. Ayasofya'nın müezzini sevgili hocam Selman Kızmaz da bana uzaktan destek oldu. Onun sayesinde moralim ve motivasyonum arttı. Ayasofya'da müezzin olmak, Türkiye'nin sembolik camilerinden birinde bir hoca olmak demek. Bu da benim için çok güzel bir şey. Eğer Ayasofya'da müezzin olabilirsem Selman Kızmaz hocamla beraber çalışmayı düşünüyorum." dedi.

Okul Müdür Vekili Fatih Şimşek de "Öğrencimizin yetişmesinde emeği olan öğretmenlerimizden ve din görevlisi babası Recep hocamızdan Allah razı olsun." diye konuştu.