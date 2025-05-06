Samsun'da hırsızlık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Ekipler, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "mala zarar verme" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekiplerince, Atakum ilçesinde bulunan bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.