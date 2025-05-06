Kaymakam Ayvat öğrencilerle Hıdırellez'i kutladı

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Fen Lisesi öğrencileri ile Hıdırellez'i kutladı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Fen Lisesi ve Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (Havza PROGEL) işbirliği ile Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlik kız ve erkek koşu yarışı ile başladı. Daha sonra ise öğrenciler dart ve hakemliğini Dünya Şampiyonu Şaziye Demir’in yaptığı bilek güreşi stantlarında kendilerini denediler.

Şenliğe katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu geleneklerimizin genç nesillere aktarılması önemli bir konu. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise öğrencilerin Hıdırellez Bayramını kutlayarak şenliğe destek verenlere teşekkür etti.

Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen de Havza PROGEL olarak gençlere önem verdiklerini ve gençlere yönelik programlara ağırlık verileceğini belirterek, "Gençlerimiz ile bir geleneği paylaşmak ve yaşatmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.