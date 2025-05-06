Vezirköprü'de çiftçilere tohum dağıtıldı

–Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü ilçesinde “Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi” kapsamında düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı.

Törende, çiftçilere 2 bin 883 paket silajlık mısır, 1734 paket yonca ve 287 paket çim tohumu dağıtıldı. Bu tohumların bölgedeki yem bitkisi üretimini artırmak ve kaba yem talebini karşılamak amacıyla kullanılacağı, bu sayede 25 bin 300 dekar alanda yapılacak ekimle birlikte, 115 bin ton kaba yem üretimi gerçekleştirileceği bildirildi.

Başkan Halit Doğan yaptığı açıklamada Samsun’un tarımsal potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu proje ile ekilebilir her arazide yem bitkisi ekiliş alanlarını ve üretim miktarlarını artırmayı, kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Dağıttığımız her bir tohum çiftçimizin emeğiyle hayat bulacak. Tarımın en önemli unsurlarından biri olan su konusunda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte el birliğiyle Samsun’umuzu tarımda hak ettiği zirveye taşıyacağız.” dedi.