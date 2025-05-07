Kaymakam Beyazıt, trafik denetimlerine katıldı

Denetim noktasında gerçekleştirilen uygulamada Kaymakam Beyazıt’a, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula eşlik etti.

Salıpazarı ilçesinde Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, “Bir Kural Bir Ömür” temasıyla düzenlenen trafik denetimlerine Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt da katıldı.

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