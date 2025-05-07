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        Salıpazarı'nda Floor Curling Turnuvası ilgi gördü

        Salıpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Salıpazarı Spor Salonu'nda Floor Curling Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:16
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        Salıpazarı'nda Floor Curling Turnuvası ilgi gördü
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        Salıpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Salıpazarı Spor Salonu'nda Floor Curling Turnuvası düzenlendi.

        Turnuvaya ilçedeki çeşitli okullardan ve kulüplerden gelen 122 sporcu katıldı.

        Gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen organizasyonda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Turnuva boyunca centilmence geçen karşılaşmalar izleyicilerden de tam not aldı.

        Etkinlik sonunda dereceye giren sporcular için ödül ve madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyalarını Salıpazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ile protokol üyeleri takdim etti. Organizasyon yetkilileri, gençlerin spora olan ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

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