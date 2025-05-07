Samsun'da alışveriş çantasındaki uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı
Samsun'da bir evde, "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, 105 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Samsun'da bir evde, "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, 105 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, narkotik dedektör köpeği "Tahra"nın desteğinde arama yaptı.
Aramada, bir evde alışveriş çantasına saklanan 105 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli R.D. (60) gözaltına alındı.
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