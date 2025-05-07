Samsun'da alışveriş çantasındaki uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Samsun'da bir evde, "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, 105 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

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