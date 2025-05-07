Samsun'da Trafik Haftası kapsamında farkındalık oluşturuldu

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, etkinliğe katılarak durdurdukları araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Tekel Caddesi'nde kurulan stantta, görevli jandarma ve polis ekipleri tarafından 310 kişiye trafik kurallarını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla hayata geçirilen etkinlikte, ilçe merkezinde bilgilendirme stantları kuruldu, pankartlar sergilendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.