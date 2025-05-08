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        Samsun'da evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:31
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        Samsun'da evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, M.S'nin (36) evinin bir odasını uyuşturucu üretmek için ayırdığı ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Evde yapılan aramada düzeneğe ve 11 kök Hint kenevirine el konuldu. Operasyonda, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.S, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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