Samsun'da jandarma ekipleri ele geçirdikleri balıkları göle bıraktı

Olta ve kafesi sudan çıkaran ekipler, içindeki 50 kilogram sazanı da göle bıraktı.

Ekipler, Saraylı Mahallesi'nde baraj gölünde kurulan 6 sahipsiz dip olta ile kafes tespit etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, baraj gölüne balık avlamak için kurulan olta ve kafese el koyarken, 50 kilogram sazanı da suya salıverdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.