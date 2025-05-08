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        Samsun'da jandarma ekipleri ele geçirdikleri balıkları göle bıraktı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, baraj gölüne balık avlamak için kurulan olta ve kafese el koyarken, 50 kilogram sazanı da suya salıverdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:32
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        Samsun'da jandarma ekipleri ele geçirdikleri balıkları göle bıraktı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, baraj gölüne balık avlamak için kurulan olta ve kafese el koyarken, 50 kilogram sazanı da suya salıverdi.

        Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya Baraj Gölü'nde yasak dönemde avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, Saraylı Mahallesi'nde baraj gölünde kurulan 6 sahipsiz dip olta ile kafes tespit etti.

        Olta ve kafesi sudan çıkaran ekipler, içindeki 50 kilogram sazanı da göle bıraktı.

        Toplanan ağ Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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