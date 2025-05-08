Havza'da öğrencilere bağımlılık ve çocuk hakları eğitimi verildi

Samsun'un Havza ilçesinde çocuk alanında sunulan önleyici hizmetlerin geliştirilmesi eylem planı kapsamında öğrencilere yönelik bağımlılık ve çocuk hakları konulu eğitim verildi.

Havza Kaymakamlığının öncülüğünde Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay ve Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) işbirliği ve Havza Belediyesi ve Havza Sosyal Hizmetler Merkezi İlçe Müdürlüğünün destekleri ile verilen eğitim Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ergenlik dönemindeki çocukların bağımlılıktan korunması ve çocuk hakları farkındalığının oluşturularak amacı ile öğrencilere yönelik bağımlılık ve çocuk hakları konulu eğitimde ilk olarak Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Samsun Çocuk Hakları İl Çocuk Komisyonu çalışanları tarafından çocuk hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programın ikinci bölümünde ise Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş tarafından öğrencilere, bağımlılık, bağımlılık türleri, dijital bağımlılık, dijital bağımlılıktan korunma yolları gibi konular anlatıldı.