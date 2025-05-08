Havza Müftüsü Alıcı'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı

Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Alıcı, yaptığı açıklamada, TDV tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

İsteyenlerin, "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden bağış yapabilecekleri gibi uygulama mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamalarından kurban vekaletlerini verebileceklerini anlatan Alıcı, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar aracılığıyla 5 Haziran, ilçe müftülüklerinden, TDV şubelerinden 6 Haziran'a kadar katılım sağlanabileceğini aktardı.

Alıcı, Filistin için düzenlenen vekaleten kurban kampanyası bedelinin 11 bin lira olduğunu Filistin için kurban vekaleti vereceklerin yalnızca "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Geçen yıl düzenlenen kampanya kapsamında Havza'dan 206 kişinin vekaleten kurban bağışında bulunduğunu belirten Alıcı, "Geçen yıl yapılan bağışlar ile hem ülke içinde hem de yurt dışında mazlum ve mağdurlara yardım eli ulaştırılıyor. Kampanyamıza katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.