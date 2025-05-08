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        Samsun'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde işyerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:46
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        Samsun'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde işyerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

        Sungurlu Mahallesi'nde Y.E.K.'ye ait işyerine gelen U.A. burada çalışanlarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        Olay yerinden uzaklaşan U.A. kısa bir süre sonra işyerinin önüne gelerek pompalı tüfekle işyerine ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Açılan ateş sonucu sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan işyeri çalışanı S.A. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan U.A., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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