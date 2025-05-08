Samsun'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Açılan ateş sonucu sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan işyeri çalışanı S.A. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Mahallesi'nde Y.E.K.'ye ait işyerine gelen U.A. burada çalışanlarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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