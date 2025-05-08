GÜNCELLEME - Samsun'da 188 fabrika işçisi, yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı ve hastanelere başvurdu

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlçede faaliyet gösteren 11 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 188 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.

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