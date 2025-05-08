GÜNCELLEME - Samsun'da 188 fabrika işçisi, yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı ve hastanelere başvurdu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çeşitli fabrikalarda çalışan 188 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çeşitli fabrikalarda çalışan 188 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.
İlçede faaliyet gösteren 11 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 188 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.
İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği bildirildi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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