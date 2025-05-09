Salıpazarı'nda anneler günü pikniği düzenlendi

İlçede faaliyet gösteren Üreten Toprak Analar Derneği, Kadın Kooperatifleri ve Yerel Eylem Grubu iş birliğiyle “Sepetini Al, Pikniğe Gel” çağrısıyla anneler günü pikniği düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, siyasi parti ilçe başkanları, kadın kolları temsilcileri, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik boyunca kadınlar hem doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi hem de birlik ve dayanışma mesajı verdi. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlenirken, düzenlenen çeşitli aktivitelerle anneler gününün anlam ve önemin vurgulandı.

Belediye Başkanı Karaca, bu tür organizasyonların kadınların sosyal hayata katılımını artırma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.