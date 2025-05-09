Yakakent'te trafik ekipleri, vatandaşları bilgilendirdi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, trafik bilincini artırmak ve trafik kurallarını öğretmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro personelleri, stant açtı.

Her yıl 3-9 Mayıs tarihlerinde kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla çalışmalarını hızlandıran trafik ekipleri, bu kapsamda vatandaşlarla bir araya geldi.

Yakakent Cumhuriyet Meydanı'nda stant açan ekipler, "Güvenli Trafik" konularında bilgilendirme yaptı.

"Bir kural bir ömür" sloganıyla dikkati çeken ekipler, trafik ışıklarına uyulması ve emniyet kemerinin önemi gibi temel trafik kurallarını anlattı.