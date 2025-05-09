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        Alaçam'da 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği "Orman Benim" etkinliği Alaçam'da da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:53 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:54
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        Alaçam'da 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği "Orman Benim" etkinliği Alaçam’da da gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin bitişiğinde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması (çalı, diri örtü temizliği ve alt dal budaması), çöplerin temizlenmesi neticesinde, orman yangını başlama riskinin en aza indirilmesi amaçlandı.

        Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğindeki etkinliğe Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, Muhtarlar Derneği Başkanı Kaya Asan, Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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