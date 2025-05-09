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        Samsun'da "Orman Benim" etkinliğinde 81 yaşındaki "Sadık Amca" çöp topladı

        –Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ve orman yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Orman Benim" kampanyası, Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:09 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:09
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        Samsun'da "Orman Benim" etkinliğinde 81 yaşındaki "Sadık Amca" çöp topladı
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        –Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ve orman yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Orman Benim” kampanyası, Samsun’un Yakakent ilçesinde gerçekleştirildi.

        Çamgölü Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinliğe 81 yaşındaki Sadık Okur da katılarak çöp topladı. Evli ve üç çocuk babası olan Okur, etkinlikteki katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

        Yakakent İlçe Kaymakamı Selver Esra Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Okur’u çevreye duyarlılığı ve örnek davranışı nedeniyle tebrik etti.

        Okur, çevreyi koruma bilincinin hayatın her anında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün yaptığımız gibi her zaman ormanlarımızı temiz tutmalı ve korumalıyız. Ne yazık ki bazen bilinçsizce ormanlarımız ve çevremiz kirletiliyor. Çöp toplamak önemlidir ancak en önemlisi kirletmemektir. Gelecek nesillere örnek olmalıyız." dedi.

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