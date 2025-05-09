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        OMÜ'nün 50. Yıl Şenliği Emre Aydın konseri ile başladı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:11
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        OMÜ'nün 50. Yıl Şenliği Emre Aydın konseri ile başladı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser verdi.

        OMÜ’nün kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şenlik başladı.

        Şenliğin ilk gününde sanatçı Emre Aydın, OMÜ Kampüsü’nde düzenlenen konserde sahne aldı.

        Konsere katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sanatçı Emre Aydın'a çiçek takdim etti.

        11 Mayıs'a kadar OMÜ Yaşam Merkezi Meydanı'nda devam edecek şenliklere, öğrenciler ile akademik ve idari personel katılacak.

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