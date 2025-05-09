OMÜ'nün 50. Yıl Şenliği Emre Aydın konseri ile başladı

11 Mayıs'a kadar OMÜ Yaşam Merkezi Meydanı'nda devam edecek şenliklere, öğrenciler ile akademik ve idari personel katılacak.

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