OMÜ'nün 50. Yıl Şenliği Emre Aydın konseri ile başladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser verdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser verdi.
OMÜ’nün kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şenlik başladı.
Şenliğin ilk gününde sanatçı Emre Aydın, OMÜ Kampüsü’nde düzenlenen konserde sahne aldı.
Konsere katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sanatçı Emre Aydın'a çiçek takdim etti.
11 Mayıs'a kadar OMÜ Yaşam Merkezi Meydanı'nda devam edecek şenliklere, öğrenciler ile akademik ve idari personel katılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.