Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da başladı

Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Samsun, Ankara ve Bayburt'tan 10 sporcu mücadele ediyor.

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