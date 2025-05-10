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        Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:50
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        Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da başladı
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        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Samsun, Ankara ve Bayburt'tan 10 sporcu mücadele ediyor.

        Şampiyonanın ilk gününde bireysel sıralama atışları yapıldı.

        Organizasyon yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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