Samsun'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

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