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        Samsun'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi

        Samsun'da şüphe üzerine bakılan bir araçta 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:03
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        Samsun'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi
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        Samsun'da şüphe üzerine bakılan bir araçta 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Araçta bulunan M.A. hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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