Ladik'te gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı

Denetimde bir işletmeye son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Ürünlere ise el konuldu.

Ladik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, işletmelerdeki ürünlerin son kullanım tarihleri ve etiket ile kasa satış fiyatları incelendi.

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