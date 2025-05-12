Amasya'daki deprem Samsun'un bazı ilçelerinde de hissedildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 12.26'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremler Samsun'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya'da meydana gelen depremler sonrası Samsun'da olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin özellikle Amasya sınırında bulunan Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde hissedildiğine işaret eden Tavlı, "Kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İlk yapılan saha çalışmaları kapsamında 13.00 itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha tarama çalışmaları AFAD ve jandarma ekiplerince devam etmektedir." dedi.