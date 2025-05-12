Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan Havza ziyareti

        AK Parti Samsun İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan Havza ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Samsun İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kılıç, beraberindeki AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek burada İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.

        Burada Kılıç başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, yaptığı konuşmada Milletvekili Kılıç'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, ilçe yönetimi olarak her an sahada olduklarını söyledi.

        Kılıç ise AK Parti teşkilatlarının her zaman saha olduğunu ifade ederek yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

        Değerlendirme toplantısına, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Milletvekili Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Havza Belediyesine geçerek burada Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

        İkiz, Milletvekili Kılıç'a ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek ziyaret için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Bafra'da "Engelsiz Emekler El Sanatları" sergisi açıldı
        Bafra'da "Engelsiz Emekler El Sanatları" sergisi açıldı
        Samsun'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü
        Samsun'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü
        Amasya'daki deprem Samsun'un bazı ilçelerinde de hissedildi
        Amasya'daki deprem Samsun'un bazı ilçelerinde de hissedildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı
        Samsun'da Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı
        Sokak ortasında darbedilen Damla: Platinler hep yüzümde kalacakmış
        Sokak ortasında darbedilen Damla: Platinler hep yüzümde kalacakmış