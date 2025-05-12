AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan Havza ziyareti

AK Parti Samsun İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kılıç, beraberindeki AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek burada İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.

Burada Kılıç başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, yaptığı konuşmada Milletvekili Kılıç'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, ilçe yönetimi olarak her an sahada olduklarını söyledi.

Kılıç ise AK Parti teşkilatlarının her zaman saha olduğunu ifade ederek yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Değerlendirme toplantısına, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Milletvekili Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Havza Belediyesine geçerek burada Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.