Samsun'da yaralı karaca tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri, yaralı karacayı tedavisi için Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Asarcık-Kavak Karayolu'nun Armutlu mevkisinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan karacayı vatandaşlar fark etti.

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