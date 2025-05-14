Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 140 gram sentetik uyuşturucu ile 14 bin 408 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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