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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:08
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 140 gram sentetik uyuşturucu ile 14 bin 408 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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