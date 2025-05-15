Ondokuz Mayıs Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ünvanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), kampüs yaşamında spor kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarıyla "Spor Dostu Kampüs" ünvanı almaya hak kazandı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğinde hayata geçirilen Spor Dostu Kampüs Projesi kapsamında OMÜ "Spor Dostu Kampüs" ünvanı belgesini alan 47 üniversiteden biri oldu.

Spor Dostu Kampüs Sertifika Takdim Töreni, Rize'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve birçok üniversite rektörünün katılımı ile gerçekleştiği, törende 47 üniversiteye Spor Dostu Kampüs Sertifikası verildiği bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde gerçekleştirilen törende sertifikayı OMÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten'in teslim aldığı aktarılan açıklamada, sertifikanın, kampüsün fiziksel aktivite ve sporun teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, kampüs yaşamında sosyal etkileşimin arttırılması, kampüs mensupları arasında spor farkındalığının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturulması alanlarında Spor Dostu Kampüs standartlarını başarıyla sağladığını belgelediğine işaret edildi.