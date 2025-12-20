Habertürk
Habertürk
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:40
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

        Süper Lig'de 16 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 25 puanla 6. sırada bulunuyor.

        Ligde son oynadığı RAMS Başakşehir müsabakasını 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Göztepe'yi yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor.

        Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye ve bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, bu maçta görev yapamayacak.

        UEFA Konferans Lig'inde Mainz 05 ile yapılan maçta sakatlanan Olivier Ntcham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

