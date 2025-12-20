Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde "Okul Tarım El Ele" etkinliği yapıldı

        19 Mayıs ilçesinde öğrencilerde tarım ve gıda bilinci oluşturmak amacıyla "Okul Tarım El Ele" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:20
        19 Mayıs ilçesinde "Okul Tarım El Ele" etkinliği yapıldı
        19 Mayıs ilçesinde öğrencilerde tarım ve gıda bilinci oluşturmak amacıyla "Okul Tarım El Ele" etkinliği gerçekleştirildi.

        Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu'nda yapılan etkinlik kapsamında öğrencilere tarımın önemi ve çevre bilincinin yanı sıra kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sunumlarda, son yıllarda tarımsal üretimde ciddi zarara yol açan kahverengi kokarca zararlısı tanıtılarak, zararlı ile mücadelede dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

        Ayrıca, gıda güvenliği konusunda vatandaşların hak ve sorumluluklarına değinilerek, Alo 174 Gıda Hattı'nın hangi durumlarda ve nasıl kullanılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

        "Okul Tarım El Ele" etkinliği ile çocuklarda erken yaşta tarım ve gıda farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

